Smartwatches können Parkinson-Erkrankung 7 Jahre früher erkennen

KI kann Zeit bis zur Diagnose vorhersagen

In der Studie, die von 2013 bis 2016 lief, maßen die Smartwatches die Durchschnittsgeschwindigkeit der Teilnehmenden. Die Forschenden verglichen schließlich die Daten einer Testgruppe, bei denen Parkinson bereits diagnostiziert worden war, mit denen einer anderen Gruppe, die ihre Diagnose bis zu sieben Jahre nach der Zeiterfassung der Smartwatch-Daten erhalten hat.

Sie sahen, dass es mithilfe von künstlicher Intelligenz möglich ist, anhand von Smartwatch-Daten Menschen zu identifizieren, die später an Parkinson erkranken würden. Diese konnten in der Studie nicht nur von gesunden Kontrollpersonen unterschieden werden. Die Forschenden zeigten auch, dass KI zur Identifizierung von Personen in der Allgemeinbevölkerung eingesetzt werden kann, die später an Parkinson erkranken werden.