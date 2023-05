Studie: KI erkennt Parkinson-Patienten an ihrem Sprachmuster

Früherkennung

"Man sieht, dass die Gesamtlänge der Aussagen ähnlich ist", sagt Katsunori Yokoi, einer der Studienleiter. "Parkinson-Patienten sprechen aber in kürzeren Sätzen als jene in der Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe verwendete auch mehr Füllwörter, wie 'also' und 'ähm", um Sätze zu verbinden."

Vielversprechen an der Studie ist, dass sie an Patienten durchgeführt wurde, bei denen noch kein kognitiver Verfall zu bemerken war, die sich also in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung befanden. Die Ergebnisse zeigen also, so die Studienautoren, dass die Sprachanalyse einen großen Beitrag zur Parkinson-Früherkennung leisten könnte.