Sexpuppen: Bei jedem viertem Mann änderte sich das Verhalten gegenüber Frauen

Während der Pandemie waren sogenannte "Real Dolls", das heißt Sexpuppen, die sehr echt aussehen, gefragter als je zuvor. Doch welchen Einfluss haben die Puppen auf die Einstellungen ihrer Besitzer gegenüber echten Frauen und welche Auswirkung hat die Puppennutzung auf ihr eigenes Leben? Das haben Forscher des Instituts für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung der LVR-Uniklinik Essen untersuchtund im Journal of Sex Research veröffentlicht.

Ein Ergebnis: Je stärker die Puppe als Mensch gesehen wird, desto negativer fällt das Frauenbild aus.

Derzeit richten sich Sexpuppen besonders an heterosexuelle Männer, die sie entweder als Sexspielzeug nutzen oder mit der Real Doll in einer Art partnerschaftlicher Beziehung leben. Das Forschungsteam befragte 217 heterosexuelle Männer zwischen 18 und 77 Jahren, die eine solche Puppe besitzen. Fast jeder Vierte (24%) gab an, sein Verhalten gegenüber Frauen habe sich verändert.

Vor allem Männer, die mit einer Sexpuppe partnerschaftlich zusammenleben, fühlten sich von Frauen unabhängiger und interessierten sich weniger für eine echte Partnerschaft. Die Körper echter potenzieller Partnerinnen fanden sie weniger attraktiv.