Economo verbrachte seine Kindheit in Triest und nahm das Medizin-Studium in Wien auf, ging danach für seine Forschungstätigkeit u.a. nach Paris und Berlin und kehrte schließlich nach Wien zurück, um als Assistent unter der Leitung von Julius Wagner-Jauregg in der Klinik für Psychiatrie und Nervenkrankheiten im Allgemeinen Krankenhaus anzuheuern.

Im Ersten Weltkrieg diente der Wiener Arzt an der russischen und Südtiroler Front: Auf Wunsch seiner Eltern reiste er 2016 nach Wien zurück, wo er im selben Jahr seinen ersten schlafkranken Patienten behandelte. Economo unterschied drei Verläufe der Krankheit:

Der schlafsüchtig-augenmuskellähmend Typ äußerte sich in Schlafsucht, die zu Koma und Tod führen konnte, sowie einer Lähmung der Hirnnerven, der Körperteilen und Augenmuskeln.

Die zweite Form drückte sich in Rastlosigkeit, motorischen Störungen, Angstzuständen sowie Schlaflosigkeit oder Umkehrung des Schlafrhythmus aus

Die dritte Form ähnelte der Parkinson-Krankheit und zeichnete sich durch Muskelschwäche, steife Bewegungen und Schlaflosigkeit oder auch Umkehr des Schlafrhythmus aus.

Ein Drittel der 500.000 bis einer Million Infizierten starb an der Erkrankung, die auch als "Economo-Krankheit" bezeichnet wurde.

War die Spanische Grippe der Auslöser?

Der deutsche Neurologe Felix Stern behandelte hunderte deutsche Patienten und baute am Göttinger Universitätsklinikum eine eigene Station für sie auf: Anhand von Oduktionen stellte er nur geringe makroskopische Entzündungsherde fest, aber keine weiteren Gemeinsamkeiten der Gestorbenen. Im Jahr 1922 fasste er seine Erkenntnisse in dem Buch "Epidemische Enzephalitis", das heute als Standardwerk gilt, zusammen.

Stern und andere Wissenschafter vermuteten die Spanische Grippe - Stern korrigierte später seine These - hinter den Symptomen, da diese zwischen 1918 und 1920 in drei Wellen verbreitete. In historischen Gewebeproben, die archiviert wurden, konnten allerdings keine Inflenza-RNA nachgewiesen werden. Auch Herpes-Viren oder der Scharlach-Erreger wurden diskutiert.

Nach 1927 nahm die Erkrankung keine epidemische Ausmaße mehr an - es gab nur noch Einzefälle. Nach den 1940ern traten noch vier Fälle auf, die der Europäischen Schlafkrankheit zugerechnet werden und in einer Fallstudie vorgestellt wurden. (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen)