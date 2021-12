Schwerkrank in der Pandemie: Hoher Leidensdruck, kein OP-Termin

"Während er auf eine Bypass-Operation gewartet hat, hat er einen Herzinfarkt erlitten und ist leider auch daran verstorben", beschreibt Hasibeder, der die Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin im Krankenhaus Zams in Tirol leitet. Der Fall sei beispielhaft für die aktuelle Lage: "Es ist anzunehmen, dass solche Dinge in ganz Österreich passieren."

Kratzen an der Belastungsgrenze

Trotz sinkender Corona-Neuinfektionszahlen bleibe die Situation in den Spitälern "massiv angespannt": "Momentan kommen immer noch neue Covid-Patienten auf die Intensivstationen." Auch auf den Normalstationen werden weiterhin etliche Corona-Patienten betreut, die in den kommenden Tagen intensivpflichtig werden könnten. Das sei nicht überraschend, sagt Hasibeder: "Ab der Ansteckung dauert es bis zu 14 Tage, bis infizierte Patientinnen und Patienten bei uns ankommen."

Genaue Zahlen, wie viele Operationen wegen mangelnder Intensivbetten derzeit verschoben werden müssen, gibt es nicht. Hasibeder geht davon aus, dass die Operationskapazitäten im Schnitt um rund 30 bis 40 Prozent reduziert sind. In Salzburg und Oberösterreich sei die Situation im Vergleich zum Rest Österreichs verschärft. Dort besprechen Triage-Teams in Notaufnahmen, wer ein frei werdendes Intensivbett bekommt und wer provisorisch im Aufwachraum behandelt und stabilisiert oder in ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss. Ähnlich die Situation auf Krebsstationen, wo entschieden werden muss, wer unmittelbar operiert wird – und wer nicht.

"Das ist ganz klar nicht die Behandlungs- und Versorgungsqualität, die wir in Österreich gewohnt sind", betont Hasibeder, dessen Intensivstation im Krankenhaus Zams derzeit zu 50 Prozent mit Covid-Patienten belegt ist. "Wir entscheiden bei uns auf täglicher Basis im Austausch mit den Chirurgen, was an Operationen zu schaffen ist."