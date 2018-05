Schmerztherapie: Versorgungsengpässe lassen Patienten leiden

Die Gründe für den Rückgang der Zahl der Ambulanzen: Einerseits Spargründe. Andererseits aber auch ein Mangel an Anästhesisten, die meistens diese Ambulanzen leiten. Da gleichzeitig der Bedarf an Anästhesisten durch steigende Operationszahlen zunimmt, stehen diese Ambulanzen noch mehr unter personellem Druck. "Eigentlich sollten diese Ambulanzen interdisziplinär von Ärzten verschiedener Fachrichtungen geführt werden", sagt Grögl, aber das sei derzeit nur selten möglich. "Wir können deshalb in den Ambulanzen auch oft keine multimodale Therapie anbieten", wo verschiedene Therapieformen - neben der medikamentösen z.B. individuell abgestimmt Physio- oder Psychotherapie - angewandt werden.

Nur eine interdisziplinäre Schmerzklinik

In Klagenfurt gibt es derzeit die einzige interdisziplinäre Schmerzklinik in Österreich. "Wir haben jährlich 3000 neue Patienten, mittlerweile aus ganz Österreich", sagt Prim. Univ.-Prof. Rudolf Likar, Leiter des Zentrums für Interdisziplinäre Schmerztherapie und Palliativmedizin im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee. Bei dem dort angewandten multimodalen Behandlungskonzept wird nicht nur auf die körperlichen Beschwerden, sondern auch auf die psychischen Aspekte sowie die individuellen Lebensumstände der Patienten eingegangen.Damit können langfristig deutliche Verbesserungen erreicht werden: "Die Patienten empfinden den Schmerz als deutlich weniger intensiv, nehmen weniger Medikamente und können vielfach wieder ihrem Beruf nachgehen." Derzeit gebe es aber nur in Kärnten ein solches tagesklinisches Angebot.

Ganz anders die Situation übrigens in Deutschland: "Dort nimmt die Anzahl an Schmerzzentren und Schmerzkliniken ständig zu", sagt Univ.-Prof. Michael Herbert, Klinikvorstand der Uni-Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Graz. "Es gibt moderne Konzepte, man muss das Rad nicht neu erfinden", so der Spezialist mit Blick auf Deutschland: "Und es gibt mehr als Aspirin und Morphium."