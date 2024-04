Schlafmangel erhöht das Risiko für Bluthochdruck um das dreifache

Eine US-Studie des American College of Cardiology zeigt, dass weniger als sieben Stunden Schlaf mit einem höheren Risiko für Bluthochdruck einhergehen. Die Forschenden analysierten 16 Studien aus drei Jahren mit den Daten von rund einer Million Menschen. Das Ergebnis: Je weniger man schläft, desto eher entwickelt man in der Zukunft Bluthochdruck. Empfohlen werden sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht.

Sonderfall Schlafapnoe

Jeder Zweite mit Schlafapnoe leidet auch unter Bluthochdruck. Umgekehrt sind 30 bis 40 Prozent aller Bluthochdruckerkrankten von einer Schlafpnoe betroffen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sich der Bluthochdruck nicht mit Medikamenten einstellen lässt – man spricht dann von einer therapieresistenten Hypertonie.

Am häufigsten ist die obstruktive Schlafapnoe, bei der die Halsmuskeln im Schlaf erschlaffen, Zunge und Gaumensegel entspannen sich, fallen nach hinten und blockieren die oberen Atemwege und damit die Sauerstoffversorgung. Die Atmung setzt dann wieder mit einem Schnarchen und einer damit verbundenen unbewussten Weckreaktion ein. "Bei der Schlafapnoe kommt es durch die ständigen Kollapse des weichen Gaumens beim Einatmen zu Atemaussetzern und dadurch zu einem Dauerstress während der Nacht. Aus Sicht des Kreislaufs ist das ein rein passiver Stress, genau in der Zeit, in der unser Kreislauf eigentlich die nächtliche Erholung benötigt. Dies führt anfangs nachts, aber im Verlauf auch tagsüber zu einer dauerhaften Erhöhung des Blutdrucks", wird Hochdruckliga-Mitglied Jan Börgel in einer Aussendung zitiert.

Schlaflosigkeit: Sechs Prozent der Bevölkerung finden keinen Schlaf

Wer mindestens dreimal pro Woche wach im Bett liegt und keinen Schlaf findet, erfüllt das Kriterium der Schlaflosigkeit (Insomnie). Auch sie fördert neben Gereiztheit und Unkonzentriertheit und Gedächtnisproblemen Bluthochdruck. Frauen sind davon stärker betroffen als Männer.