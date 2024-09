Neue Studie: Die häufigsten Gründe für schlechten Schlaf

Auch wenn in der Umfrage hohe Temperaturen als Grund für schlechten Schlaf dominieren, sieht Schlafforscher Schabus grundsätzlich andere Faktoren, die maßgeblich die Schlafqualität beeinflussen: Allen voran die Erregung vor dem Schlaf durch mediale Inhalte, die Schlafdauer und der Schlafrhythmus.

„Es wird viel über den Anstieg an Tropennächten gesprochen. Die Menschen informieren sich darüber, und bringen schlechten Schlaf eher mit hohen Temperaturen in Verbindung. Wir sprechen im Vergleich zu vergangenen Jahren aber von rund 4-6 Tropennächten mehr, je nach Stadt, was total gesehen keine große Veränderung darstellt“, sagt Schabus.

Natürlich erschweren diese hohen Temperaturen den Schlaf. Ausschlaggebend sind laut Schabus aber die Inhalte, mit denen wir uns vor dem Schlafengehen konfrontieren und die uns aktivieren, anstatt uns zu beruhigen. „Die wenigsten werden ihr Smartphone vor dem Schlafengehen für Entspannungsübungen benutzen.“

Aktivierende Inhalte als Störfaktor

Smartphone, Laptop oder Fernseher vor dem Einschlafen bedeuten eine ständig neue Erregung, die Psyche wird aufgewühlt. Nachrichten- und Medienkonsum steht vielfach in Verbindung mit eher belastenden Themen wie Kriege oder Klimawandel. „In unserer modernen Gesellschaft gibt es auch am Abend keinen natürlichen Abfall der Informationsmenge, die uns erreicht." Mehr als der Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher (56,2 Prozent) fällt das Einschlafen leicht, aber immerhin fast jede dritte Person gibt in der Studie an, schwer einzuschlafen.

Aktivierender Medienkonsum als Grund für schlechten Schlaf würde auch erklären, warum immer mehr junge Menschen Schlafprobleme haben. 61,9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher geben an, dass sich ihr Handy in unmittelbarer Nähe zum Bett befindet, in der Generation Z (18- bis 29-Jährige) sogar mehr als 80 Prozent.

Schlechter Schlaf bleibt nicht ohne Folgen

Wer chronisch weniger als sieben Stunden schläft, hat schlechtere Gedächtnis- und Konzentrationsleistungen, ein höheres Risiko für psychische und körperliche Erkrankungen, und auch eine kürzere Lebenserwartung. Fast fünf Jahre sind es bei Männern, etwas mehr als zwei bei Frauen. „Im Gehirn bilden sich über den Tag Toxine, die über Nacht ausgeschwemmt werden. Wenn man schlecht schläft, badet das Gehirn praktisch in diesen Toxinen“, sagt Schabus.