Schlecht geschlafen: So überstehen Sie den Tag

Zu wenig oder schlechter Schlaf bedeutet meist, dass nicht nur die wache Nacht, sondern auch der darauffolgende Tag besonders anstrengend sind. Doch es gibt einige Tricks, wie man zur Not auch mit wenig Schlaf den Tag einigermaßen wach und fit übersteht.

Hat man wenig geschlafen, sollte man auf seine Ernährung achten. Statt zu Süßem und Salzigem (und meist Kalorienreichem) zu greifen, bietet sich frühmorgens eine proteinreiche Mahlzeit an. Das sorgt für einen ausgeglichenen Energiehaushalt und entsprechend weniger Energietiefs im Tagesverlauf .

2. Sonne und frische Luft tanken

Sonnenlicht hilft dem Körper in die Gänge zu kommen – frische Luft ebenso. Untersuchungen zeigen, dass in der Haut, wenn sie genug Sonnenlicht aufnimmt, Endorphine, also Glückshormone ausgeschüttet werden. Die Vitamin-D-Speicher werden ebenfalls aufgefüllt.