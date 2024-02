Warum man nach dem Nickerchen oft schlapp ist

Frisch und munter nach dem Mittagsschlaf ? So fühlt man sich paradoxerweise nur selten. Vielmehr wacht man nach einem Nickerchen oft desorientiert, schlapp und müde auf. Sogar Schwindelgefühle können auftreten.

Warum ist man nach dem Mittagsschlaf müde?

Grund dafür ist, dass das Klingeln des Weckers einen zwar effektiv aus dem Schlaf holt, der Körper aber zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch in der Tiefschlafphase steckt. Das Schlafhormon Melatonin, welches aus Serotonin produziert wird und den Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers steuert, ist im Organismus dann noch aktiv. Ein Erwachen aus dem Tiefschlaf führt zur sogenannten "Schlaftrunkenheit", was zur Folge hat, dass man noch schwerer in die Gänge kommt und müder als vor der Siesta ist.

Wenn es die Zeit erlaubt, muss man aber nicht aufs Nickerchen verzichten.

Immerhin haben Forscher herausgefunden, dass die kurzen Schläfchen glücklicher machen.