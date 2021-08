"Ich fühle mich privilegiert, in einer Welt zu leben, in der Wissenschafter in der Lage sind, einen Impfstoff im Kampf gegen eine Pandemie zu entwickeln, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit."

Der australische Sänger Nick Cave gab bekannt, an Covid-19 erkrankt zu sein und dass er Ende Mai seine zweite Teilimpfung erhalten habe.

Seine emotionale Stellungnahme liest sich wie einer seiner Songtexte. Wie es ihm derzeit gehe? "Was die Seele anbelangt, so schien es meiner beim letzten Mal, als ich sie überprüfte, gut zu gehen. Ich vermute, dass die Seele robust genug ist, um sich gegen ein Mittel zu wehren, das so viele Leben retten wird. Aber wer weiß schon wirklich etwas über die Seele?"