Covid-19: Bei wem Remdesivir einen "beträchtlichen Zusatznutzen" hat

Die Ergebnisse sind auch insoferne von Bedeutung, als frühere Bewertungen in der Frage der höheren Überlebenschance zu keinem eindeutigen Urteil kamen. So fiel vor kurzem eine Analyse durch das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) zu Remdesivir noch deutlich zurückhaltender aus: "Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass das Mittel zwar eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes etwas verzögern kann, eine Behandlung mit Remdesivir verhindert aber wahrscheinlich keine Todesfälle durch Covid-19."

Laut AIHTA zeigten sich die besten Ergebnisse in der Therapie von Covid-19 bisher bei dem Kortisonpräparat Dexamethason: Damit konnte bei Patientinnen und Patinenten, die eine Sauerstofftherapie benötigten, die Sterblichkeit signifkant gesenkt werden.