Covid-19: Wie Patienten auf der Intensivstation behandelt werden

Antivirale Medikamente: Sie sollen die Virusvermehrung bremsen, durchschlagende Erfolge blieben aber bisher aus. Das Präparat Remdesivir scheint die Virusvermehrung aber zumindest etwas bremsen zu können.

"Penninger-Medikament": Ein mögliches Covid-19-Medikament des Wiener Unternehmens Apeiron hat in der Phase-2-Studie eine signifikante Reduktion der Tage mit mechanischer Beatmung und der Viruslast bei schwerkranken Covid-19-Patienten gezeigt. Die Behandlung habe sich als sicher und gut verträglich erwiesen.

"Dies bestärkt uns darin, die Entwicklung dieses vielsprechenden therapeutischen Entwicklungskandidaten fortzusetzen", sagt der Apeiron-Gründer Josef Penninger.

Blutplasma: Manchen Patienten mit geschwächtem Immunsystem (etwa in der Folge bestimmter Krebserkrankungen) hilft die Gabe von Blutplasma genesener Covid-19-Patienten.

Blutverdünnung: "Zu Beginn der Pandemie waren Lungenembolien eine sehr wichtige Todesursache, weil Covid-19 die Blutgerinnung deutlich aktiviert", erklärte vor einiger Zeit der Intensivmediziner Walter Hasibeder vom Krankenhaus Zams in Tirol.

Es kam zu schweren Störungen der Blutzirkulation, besonders der Zirkulation in kleinsten Hautgefäßen, vor allem an den Fußsohlen der Patienten. Durch die vorbeugende oder therapeutische Gabe von Medikamenten gegen die Blutgerinnung müssen die Patienten seltener künstlich beatmet werden, ihr Sterberisiko geht auch deutlich zurück, zeigen mehrere Studien.

Heparin ist hier eines der eingesetzten Präparate.

Hasibeder: "Ein besonders interessanter Aspekt dabei: Patienten in einer Studie, die Blutverdünner erhielten, waren deutlich älter, mehr vorerkrankt und hatten höhere Entzündungswerte", sagt Hasibeder. "Man würde sich bei ihnen also eine deutlich erhöhte Mortalität erwarten. Dies war aber nicht der Fall. Die Antikoagulation (Therapie gegen die Blutgerinnung, Anm.) ist also eine sehr wichtige Behandlungsstrategie."