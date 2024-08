Kann auch Rauchen vor einer Schwangerschaft dem Baby schaden?

In den USA raucht etwa eine von zehn schwangeren Frauen - in Österreich raucht jede achte Frau während der Schwangerschaft zumindest gelegentlich - und bei den jungen Frauen unter 25 Jahre sind es sogar noch deutlich mehr - der KURIER berichtete . Rauchen während der Schwangerschaft ist mit einem eingeschränkten Wachstum des Kindes im Körper der Mutter, einem erhöhten Risiko für Frühgeburten und einem niedrigeren Geburtsgewicht verbunden.

Doch wenig bekannt ist, ob der Zeitpunkt und die Intensität des mütterlichen Zigarettenkonsums unterschiedliche Auswirkungen auf den Embryo bzw. das Neugeborene haben können. Denn viele Frauen würden fälschlicherweise glauben, dass es unproblematisch sei, vor der Empfängnis oder in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft zu rauchen - oder dass es unwahrscheinlich sei, dass "leichtes" Rauchen von ein bis zwei Zigaretten schädlich sei, betonen die Forscherinnen und Forscher der im Journal of Epidemiology & Community Health erschienenen Studie. Alle diese Ansichten sind aber falsch.

Das Forschungsteam analysierte die statistischen Daten, die zu allen registrierten Geburten in den USA von 2016 bis 2019 vorlagen. Die Daten von Frauen mit Mehrlingsgeburten, Bluthochdruck oder Diabetes vor der Schwangerschaft bzw. mit fehlenden Angaben zum Rauchverhalten in den drei Monaten vor und während der Schwangerschaft wurden nicht in die Studie einbezogen. Übrig blieben aber immer noch mehr als 12.150.000 Mutter-Kind-Paare, die für eine Datenanalyse in Frage kamen.