Ragweed: Dem Allergie-Kraut auf der Spur

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum ist die Ragweed-Eindämmung so wichtig?

Ragweed (Traubenkraut) ist eine invasive Art, die ursprünglich in Nordamerika heimisch war und nach Europa, Asien und Australien eingeschleppt wurde. Sie verursacht schwere Allergien und verringert die Ernteerträge. In Ostösterreich reagieren etwa 25 bis 30 Prozent der Pollenallergiker auf Ragweed. Die Pollenkonzentrationen haben in den vergangenen Jahrzehnten in weiten Teilen Europas deutlich zugenommen (siehe Grafik). In Österreich ist vor allem der Südosten stark betroffen. „Es reichen bereits Konzentrationen von nur wenigen Pollen pro Kubikmeter Luft aus, um Beschwerden auszulösen.“

Wie wird die heurige Ragweed-Saison?

„Vorhersagen sind schwierig“, betont Bastl. In der Regel beginnt die Ragweed-Pollensaison Anfang August, manchmal aber auch schon Ende Juli, bei einem warmen Herbst kann sie bis Mitte/Ende Oktober andauern. Die Beifuß-Blüte kann die Beschwerden verstärken (beide Pflanzen gehören zur Familie der Korbblütler, Kreuzreaktionen sind möglich). Ragweed benötigt in der Wachstumsphase Feuchtigkeit und Wärme. „2015 war der Sommer zwar sehr heiß, aber auch sehr niederschlagsarm – viele Pflanzen sind da vertrocknet.“ Wechseln Regentage mit Sonnenschein ab, ist das ideal für die Pflanzen. Gleichzeitig spielt aber auch die Wetterlage in unseren südöstlichen Nachbarländern eine Rolle: „Der Ferntransport von Pollen durch Südostwinde Richtung Österreich kann entscheidenden Anteil an der Gesamtbelastung haben.“