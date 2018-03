Der Pollenwarndienst der MedUni Wien hat sein Angebot in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut – und wurde mittlerweile zu einem „Lebensmanager“ für Pollenallergiker. Rund 400.000 Allergiker nutzen bereits die kostenlose „Pollen-App“. Sie zeigt jetzt auch die Pollenbelastung und das Allergierisiko über den Tagesverlauf an: Die Nutzer bekommen einen Überblick, wie hoch die Belastung zu jeder Stunde des Tages ist. Auch der Einfluss von Luftschadstoffen (z. B. Ozon, Feinstaub) auf die Schwere der Symptome wird jetzt berücksichtigt.

2017 wurde die Initiative „Ragweed-Finder“ gestartet. Auf dieser Homepage können Ragweed-Funde gemeldet werden. Die Standorte werden dann an die Landesregierungen weitergeleitet. So soll die Verbreitung der Pflanze eingedämmt werden. Ragweed ist besonders in Ostösterreich und entlang von Verkehrswegen verbreitet und hoch allergen. Bis auf Oberösterreich und Kärnten arbeiten bereits alle Bundesländer mit dem Pollenwarndienst zusammen. Eine „Ragweed-Finder-App“ gibt es wegen Geldmangels noch nicht – der Pollenwarndienst hat deshalb ein Crowdfunding-Projekt zur Finanzierung einer App gestartet.