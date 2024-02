Experte: Psychopathinnen gibt es "häufiger als wir denken"

Psychopathen gelten als manipulativ, skrupellos und verantwortungslos gegenüber ihren Mitmenschen. Gleichzeitig wirken sie oft charmant, selbstbewusst und wortgewandt. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung erfüllen die Kriterien der Persönlichkeitsstörung , viele sind beruflich sehr erfolgreich. Durchsetzungsfähigkeit, ein Mangel an Empathie und Risikobereitschaft bringen sie häufig in Machtpositionen.

Oft werden diese Eigenschaften eher Männern zugeschrieben, Clive Boddy, ein britischer Experte für Unternehmenspsychopathie von der Anglia Ruskin University in Cambridge , geht aber davon aus, dass es deutlich mehr weibliche Psychopathen gibt als bisher gedacht. Boddy argumentiert, dass Studien zu Psychopathen Frauen möglicherweise nicht identifizieren, da sie größtenteils auf Profilen von kriminellen und männlichen Psychopathen basieren.

Fünfmal mehr weibliche Psychopathen als angenommen

Bisher geht man von einem Verhältnis Männer zu Frauen von 6:1 aus. Boddy kommt auf Basis eigener Forschung zu einem Verhältnis von 1,2:1 – bis zu fünfmal mehr. Boddy behauptet, dass sich die Merkmale weiblicher und männlicher Psychopathen unterscheiden und daher Frauen weniger eindeutig als Psychopathinnen erkannt werden.

"Menschen schreiben psychopathische Eigenschaften im Allgemeinen eher Männern als Frauen zu. Selbst wenn Frauen einige der Schlüsselmerkmale aufweisen, die mit Psychopathie in Verbindung gebracht werden – etwa Unaufrichtigkeit, Hinterlistigkeit, Rivalität, Empathielosigkeit und ohne emotionale Tiefe –, werden sie möglicherweise nicht als solche abgestempelt, weil diese Eigenschaften als männliche Merkmale angesehen werden", wird Boddy, der seit 2005 zu den Auswirkungen von Psychopathen am Arbeitsplatz forscht, in einer Aussendung zitiert.