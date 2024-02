Kostenloses Online-Tool: Wie Burnout-gefährdet sind Sie?

Bei ihnen kommt es zu einem Gefühl geistiger oder körperlicher Erschöpfung als Reaktion auf eine dauerhafte, anspruchsvolle Situation . Normalerweise wird Burnout in Bezug zur Arbeit definiert, es kann jedoch auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine Rolle spielen. Stress und die Belastung durch den Job hören nicht automatisch auf, wenn man am Ende des Arbeitstages nach Hause geht. Vielmehr haben sie oft Auswirkungen auf andere Lebensbereiche und umgekehrt.

Ausgebrannt und erschöpft – etwa jeder zehnte Arbeitnehmer in Österreich ist laut Arbeiterkammer von einem Burnout betroffen. Jeder fünfte bis sechste Erwerbstätige gilt als gefährdet.

Ein Burnout kann etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, zu Schlafstörungen und Depressionen sowie zu Schmerzen des Muskel- und Skelettapparats. In Bezug auf Unternehmen kommt es zum Verlust talentierter Mitarbeiter sowie zu einer Zunahme krankheitsbedingter Fehlzeiten und Einbußen der Leistungsfähigkeit.

Erschöpfungssymptome können jahrelang anhalten

Wird das Burnout nicht behandelt, können die Erschöpfungssymptome jahrelang anhalten. "Burnout lässt sich durch individuelle Behandlung bewältigen, aber es nützt wenig, wenn Menschen an einen Arbeitsplatz zurückkehren, an dem die Anforderungen zu hoch sind und die Ressourcen knapp sind. Die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, dass der Arbeitnehmer erneut erkrankt. Daher ist es wichtig, gute Arbeitsbedingungen und Strukturen zu schaffen, die die Gesundheit der Mitarbeiter schützen", sagt die norwegische Psychologin Marit Christensen von der Abteilung für Psychologie der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim (NNTU).