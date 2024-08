Psychosomatik-Spezialist: "Gibt weiter Kardiologen, die nur die Pumpe reparieren wollen"

Menschen, die gestresst oder depressiv sind, oder unter Ängsten leiden, verhalten sich anders als Menschen, die seelisch ausgeglichen und entspannt sind. Da ist vieles dabei, was man als herzschädigend einordnen würde: Sei es Frustessen aus Kummer, hastige, ungesunde Mahlzeiten aus Zeitnot oder Rauchen als bekannte Stressbremse. Dann gibt es Dinge, die psychisch Leidende nicht mehr so häufig tun: Sich körperlich bewegen zum Beispiel, weil sie keinen Antrieb mehr haben, oder weil sie sich nach einem stressigen Tag zu schlapp fühlen. Das alles trägt dazu bei, dass die klassischen Herzrisikofaktoren ausgeprägter werden.

Christoph Herrmann-Lingen: Ich finde spannend, dass wir damit Menschen viel ganzheitlicher betrachten können. Letztlich ist die Psyche ein Treiber von Herzkrankheit. Und die Herzkrankheit ein Treiber von psychischer Belastung. Psychosomatische Wechselbeziehungen, derer es ja viele gibt, sind daran gut sichtbar. So stellt man in der Beschäftigung mit Herzpatientinnen und -patienten etwa auch fest, dass Herzkrankheiten einen massiven Stressfaktor darstellen.

Wirken auch mentale Prozesse an sich?

Psychische Erkrankungen spielen sich nicht nur im Kopf ab, sondern wirken auf den ganzen Organismus. Wenn unsere frühen Vorfahren einem Wolf begegneten, konnten sie davonlaufen oder kämpfen. Für diese Kampf- oder Fluchtreaktion müssen bestimmte Dinge passieren. Der Kreislauf muss aktiviert werden, der Blutdruck geht hoch. Der Körper stellt sich auf Verletzungen ein, die Gefäße ziehen sich schneller zusammen, die Blutgerinnung ändert sich, das Entzündungssystem wird aktiviert – das Herz muss ganz schön arbeiten. Das schafft es in der Regel auch. Wenn man in unserer modernen Zeit nicht einmal im Monat, sondern täglich mit dem grimmigen Chef – eher nicht dem Wolf – konfrontiert ist, wird das Herz strapaziert. Unterm Strich spielen also das vegetative Nervensystem, Stresshormone und Entzündungsbotenstoffe eine Rolle.

Spannend sind Studien, die traumatische Kindheitserfahrungen mit der Herzgesundheit im Erwachsenenalter verknüpfen.

Die erste Studie zu diesem Thema ist schon 20 Jahre alt. Sie wurde vielfach reproduziert mit besseren Methoden. Was sich gezeigt hat, ist plausibel: Lebe ich in einer Umwelt, in der ich mich frei entfalten, meine Interessen ausleben und neugierig sein kann, verhalte ich mich anders, als wenn ich ständig in Frucht lebe, weil der suchtkranke, gewalttätige Vater nach Hause kommen könnte. Das bringt auf der Verhaltensebene Lernerfahrungen mit sich, die im Erwachsenenalter beibehalten werden. Und in der Kindheit werden auch biologische Weichen gestellt: Die Empfindlichkeit des Stresssystems wird etwa umprogrammiert.

Stichwort Epigenetik.

Inzwischen wissen wir, dass Umweltfaktoren dazu beitragen, dass Gene unter widrigen Lebensumständen ab- oder angeschaltet werden und so empfindlicher gegenüber den Folgen von Stress machen.

Gibt es bei allen Herzerkrankungen eine psychogene Komponente?

Es geht nicht um Schwarz oder Weiß. Es gibt Erkrankungen, bei denen das Körperliche stark im Vordergrund steht. Zum Beispiel bei angeborenen Herzfehlern. Bei den meisten spielt die Psyche dennoch eine mehr oder weniger starke Rolle. Auch wenn jemand einen Herzklappenfehler nach einer bakteriellen Entzündung davonträgt, ist die Entzündung die primäre Ursache. Natürlich kann man sich immer fragen, ob ihr eine durch chronischen Stress bedingte Schwächung des Immunsystems vorangegangen ist.