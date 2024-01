Kinder von fürsorglichen Eltern haben als Erwachsene weniger Herzleiden

Komplexes Wechselspiel von Zuwendung und Missbrauch

Für noch spannender hält Studienautorin Ortiz allerdings folgenden Befund: Und zwar schien bei den Studienteilnehmenden die Kombination starker Missbrauch und viel Wärme besonders ungünstig zu sein. Die betroffenen Personen hatten schlechtere Werte als Menschen mit heftigen Missbrauchs- und kaum Fürsorgeerfahrungen.

Ortiz interpretiert die Ergebnisse dahingehend, dass eine unterstützende Bezugsperson zwar für die spätere Gesundheit entscheidend ist. Die Stabilität und Beständigkeit von Unterstützung und Wärme aber ebenso wichtige Prädiktoren dafür sind.

➤ Mehr lesen: Kränkung: Wer sich selbst gut kennt, ist besser geschützt

Erfahren Menschen in Kindertagen sowohl Gewalt als auch Wärme, führt das demnach womöglich zu besonders tiefer Verunsicherung. Hat man nur Vernachlässigung erlebt, war – zynisch ausgedrückt – zumindest auf diese Erfahrung Verlass. Verhalten und Bewältigungsstrategien konnten dann zumindest planbar darauf ausgerichtet werden. Das Wechselspiel aus fehlender Fürsorge und schützender Obhut lässt Kinder hingegen in total destabilisierten Verhältnissen zurück. Im Erwachsenenalter kann das nicht nur Problemen beim Vertrauensaufbau in Beziehungen die Rutsche legen, sondern auch gesundheitsschädigendem Verhalten.

"Während ein ungünstiges familiäres Umfeld in der Kindheit mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Gesundheit im Erwachsenenalter in Verbindung gebracht wurde, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass eine unterstützende und vor allem stabile Betreuung einen stärkeren Einfluss auf die spätere Herzgesundheit haben könnte als frühe Widrigkeiten", summiert Ortiz, die auch künftig weiter dazu forschen will.