Kränkung: Wer sich selbst gut kennt, ist besser geschützt

Gefährliche Ohrfeigen

Und genau das macht diese seelischen Ohrfeigen so gefährlich. Denn unaufgearbeitet können sie jahrelang in uns schlummern oder toben, sie nagen an unserem Seelenheil, manches Mal so sehr, dass man physisch oder psychisch krank wird.

Die Expertin spricht in diesem Zusammenhang von Kränkungsleichen, die viel viel Energie verbrauchen, weil man immer wieder daran denkt und leidet und nicht damit abschließen kann. Kommunikation ist das Um und Auf um Kränkungen zu verarbeiten. Bei Freunden oder Angehörigen kann das gut funktionieren, im Berufsleben fällt es oft schon schwerer über verletzte Gefühle zu reden.

Besteht nicht die Möglichkeit eines klärenden Gesprächs, muss man seinen eigenen Weg finden, mit der Kränkung fertig zu werden, etwa indem man mit Freunden oder Angehörigen redet und sie um Rat fragt. Wenn das alles keine Erleichterung bringt, hilft oft eine Therapie. Hier kann man im geschützen Rahmen über die Belastungen sprechen und sie verarbeiten, denn nur so kann Versöhnung und Seelenfrieden entstehen.