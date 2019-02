3 Tipps: Was tun, wenn man gekränkt wird

Gedankenkorrektur

Wenn Sie seelisch verletzt werden, sollten Sie sich daran erinnern, dass es sich dabei lediglich um die Meinung des anderen handelt. Wie die Person reagiert, hängt von deren Stimmung, von deren Lebenssituation und Geschichte ab und hat eigentlich nichts mit einem selbst zu tun.

Sprich: Man geht auf Distanz, das kann den Blickwinkel auf das Gesagte verändern. Man sollte außerdem in Gedanken nachprüfen, ob die Person das Gesagte wirklich so meint, wie man es verstanden hat. Bei Unsicherheit am besten nachfragen.