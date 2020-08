Psychiater: Gesunde leiden mit Zeitverzögerung unter Corona

Hätte diese Gemengelage bisher vor allem Menschen mit psychischen Problemen außer Tritt geraten lassen, kämen nun auch psychisch und vom Selbstwert her stabile Menschen in Probleme. Der Psychiater: "Wir beobachten hier zwei Trends: Einerseits führt die Verunsicherung dazu, dass die Menschen sich zurückziehen und den Covid-Rückzug zum Teil bewusst, zum Teil unabsichtlich fortsetzen. Oder aber sie kippen in die andere Richtung und leben jetzt nach dem Motto "Eh schon egal!"." Sie vernachlässigten Ausbildung und Job und lebten als gäbe es kein Morgen. Das Ergebnis sei ein neues "Biedermaier"-Verhaltensmuster mit einem deutlichen Anstieg von psychischen Belastungen und chronischem Stress.

Vorbeugen und versorgen

Klug forderte mehrere Maßnahmen in diesem Zusammenhang, darunter: Kein Spielen mit Ängsten, um einzelne Interessensgruppen zu bedienen, Beruhigung des Ausbildungssystems und mehr Maßnahmen für Berufsperspektiven für junge Menschen. Hinzu sollte die Vorbeugung, Früherkennung und Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen verbessert werden. Schließlich müsste die Situation in der Betreuung der älteren Generation einen Schwerpunkt der Bemühungen bilden. In der Arbeitswelt dringend notwendig: klare Regelungen für Home Office.

Der Psychiater: "Die Covid-Krise hat die bestehenden Probleme nicht hervorgebracht, sondern nur verstärkt und deutlicher aufgezeigt. Hoffentlich hat sie den Nutzen, dass die Probleme nun auch erkannt und ernsthaft angegangen werden."