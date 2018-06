Plötzliches Pelz-Gefühl im Ohr: Was bei einem Hörsturz passiert

Es fühlt sich an, als stecke plötzlich ein großes Stück Watte im Ohr. So oder so ähnlich beschreiben Betroffene einen Hörsturz. Der unmittelbare Hörverlust, den kürzlich offenbar auch Sänger Campino erlitt, tritt meist einseitig auf. Auf dem betroffenen Ohr hört man deutlich weniger oder fast gar nichts mehr, auch ein Druckgefühl ist charakteristisch. Bei manchen fühlt sich die Ohrmuschel pelzig an, die Erkrankung löst aber üblicherweise keine Schmerzen aus. Begleitende Symptome wie Ohrgeräusche (Tinnitus), Ohrensausen und Schwindel können vorkommen.

Kleinere, vorübergehende Hörstürze sind relativ häufig. Schwerere Hörstürze mit Dauerschäden kommen selten vor – jährlich bei etwa einem von 3.000 Menschen. Der Erkrankungsgipfel liegt um das 50. Lebensjahr.

Ursache unklar

Was genau den unvermittelten Gehörverlust auslöst, ist nicht vollständig geklärt. Experten vermuten unter anderem Durchblutungsstörungen im Innenohr oder Entzündungen, etwa infolge von Virusinfekten. Auch Stress und psychische Belastungen wurden lange Zeit mit dem Auftreten eines Hörsturzes in Verbindung gebracht. Nicht zuletzt deswegen, weil das Hörorgan oft genau dann versagt, wenn der Stress am größten ist. Doch ein Zusammenhang konnte bis heute nicht belegt werden. Theoretisch ist es auch denkbar, dass Stress Entzündungen oder Durchblutungsstörungen im Ohr begünstigt.