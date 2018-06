Die Toten Hosen sagen Auftritt am Nova Rock ab

Nach Konzerten in Berlin und München müssen die Toten Hosen nun auch ihren für 14.6. geplanten Auftritt am Nova Rock Festival in Nickelsdorf/Burgenland absagen. Frontman Campino hatte vor mehreren Tagen einen Hörsturz erlitten. „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die jetzt enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid", wird der Sänger auf der Facebook-Seite der Band zitiert.

Tageskarten für den Donnerstag beim Nova Rock können nach der Absage der Toten Hosen zurückgegeben werden. Wie das Festival in einer Aussendung mitteilte, wird statt der Band rund um Frontmann Campino, der vor einigen Tagen einen Hörsturz erlitten hat, nun Marilyn Manson als Headliner auf der Blue Stage fungieren. Auf der Red Stage rücken Parkway Drive als Headliner nach.