Lauter als in der Disco: So gefährdet sind die Ohren der Klassikmusiker

In der Wiener Volksoper, bei den Wiener Symphonikern, bei den Tonkünstlern, beim Linzer Brucknerorchester und bei den Grazer Philharmonikern, die auch das Orchester in der Grazer Oper stellen, wird mit dem Dienstvertrag auch ein Gehörschutz ausgehändigt. In Grafenegg legt man gar Ohrstöpsel bereit, wenn ein Musiker seinen Schutz nicht bei sich hat. Gunter Benedikt, Paukist der Tonkünstler, verwendet den Gehörschutz, wenn es laut wird.

Leonhard Königseder, Schlagwerker der Grazer Philharmoniker, erklärt: „Für einen Schlagzeuger ist der Gehörschutz unumgänglich. Man übt sieben Stunden am Tag.“ Im Konzert aber verzichtet Königseder oft darauf. Er beruft sich auf seinen Arzt, der ihm versichert habe, dass das Ohr viel aushalte und zahlreiche Hörschäden auch auf Stress zurückzuführen sind. Auf derlei verlässt sich David Ottensamer, Solo-Klarinettist der Wiener Philharmoniker nicht. Bei extrem lauten Tutti-Stellen, etwa bei den Symphonien Gustav Mahlers oder bei manchen Orchester-Werken Richard Strauss’, verwendet er seinen Gehörschutz. „Ich verwende den Schutz nie in der Oper“, denn im Graben treffe ihn der Ton der Hörner. „Aber im Konzert stecke ich den Schutz an, denn schließlich will man sein Gehör auch über die Jahre bewahren.“