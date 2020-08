Pflege: Wie Corona Angehörige von Demenzerkrankten belastet

Betreuungsmodelle weiterführen

"Wir dürfen Angehörige nicht mehr so alleine lassen, wie wir es jetzt getan haben", sagte er angesichts der Umfrage-Ergebnisse. Von der Politik erwartet sich Fenninger künftig eine bessere Einbindung der Betroffenen und auch der "Experten des Alltags", nämlich den professionellen Betreuungskräften bzw. der Pflegeorganisationen. Diese müssten in die Corona-Krisenstäbe integriert werden, so die Forderung.

Sollte es wieder zu einem Ansteigen der Corona-Fälle im Herbst kommen, müssten alle Betreuungsmodelle weiter angeboten werden "und nicht zurückgefahren werden" wie zu Beginn der Krise. Auch verlangt Fenninger einen erweiterten Rechtsanspruch auf Pflegekarenz für pflegende Angehörige.

Frauen leisten Großteil der Care-Arbeit

Sacher verwies auch darauf, dass von der Betreuung Angehöriger vor allem Frauen betroffen sind. Von den 100 Befragten seien 70 Prozent weiblich gewesen, davon sei rund die Hälfte berufstätig. 16 Prozent hätten angegeben, dass sich ihre Erwerbssituation "grundsätzlich noch einmal dramatisch verändert hat, weil sie durch die Pflege ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können".

Von der von der Regierung für Herbst angekündigten Pflege-Reform erhofft sich Fenninger eine grundsätzliche Verbesserung in diesem Bereich. Auch bei diesem Prozess fordert er eine Einbindung der Betroffenen. Am kommenden Montag endet eine Online-Umfrage ("digitaler Beteiligungsprozess"), mit dem die geplante Reform eingeleitet werden soll. Unter http://go.apa.at/U1mEFJ5C sind Betroffene eingeladen, ihre Erfahrungen hinsichtlich der Stärken und Schwächen des aktuellen Pflege- und Betreuungssystems in Österreich zu schildern.