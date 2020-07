Coronavirus: Ein Drittel aller Sterbefälle in Pflegewohnhäusern

Ein großes Thema sei die medizinische Versorgung in den Pflegewohnhäusern: "Wenn alte und pflegebedürftige Menschen angehalten sind, so wie alle anderen auch, Spitäler nur in Ausnahmefällen aufzusuchen, dann müssen Spitäler und Ärzte in die Pflegewohnhäuser kommen." Es werde immer schwieriger, Kassenärzte für die medizinische Betreuung in Pflegewohnhäusern zu gewinnen, sagte Landau: "Schon in Nicht-Krisenzeiten ist es um diese medizinische Versorgung nicht gut bestellt." In Zeiten einer Pandemie müsse aber eine kontinuierliche medizinische Betreuung in allen Pflegewohnhäusern sichergestellt sein: "Niedergelassene Ärzte müssen diese Arbeit verrechnen können und Pflegeheimträger zumindest während der Krise berechtigt werden, medizinisches Personal anzustellen."

Unklar sei auch noch, wie die Pflegeheime die zusätzlichen Personalkosten bewältigen können, die etwa durch das Einrichten getrennter Teams entstanden sind. "Und die Mitarbeiter in der Pflege bekamen zwar viel Applaus, aber jetzt sollte es verbindliche Zusagen der Regierung für Prämien geben."

In großen Pflegeheimen wäre es wünschenswert, wenn Ärzte auch länger anwesend wären, sagte Gabriela Hackl, Leiterin des Krisenstabs der Caritas. Aber die Bereitschaft, in den Pflegeeinrichtungen zu arbeiten, sei gerade bei den nachkommenden jungen Hausärzten oft gering.

Landau betonte, es gehe jetzt nicht um Schuldzuweisungen, sondern um einen Weg des gemeinsamen Lernens: "In Zeiten hoher Unsicherheiten und unter zeitlich hohem Druck weitrechende Entscheidungen zu treffen ist nicht leicht. Aber die Sorge vor einer zweiten Welle im Herbst ist begründet und real."

Gesundheitswesen mit Scheuklappen

"Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Gesundheitswesen von heute auf morgen Scheuklappen aufgesetzt bekommen hat und nur mehr auf die Bewältigung der Covid-Erkrankungen fokussiert hat", sagte Patientenanwalt Gerald Bachinger. Die medizinische Grundversorgung in den Pflegeheimen und von chronisch Kranken sei vollkommen in den Hintergrund getreten: "Bei vielen Patienten ist die Vertrauensbasis weggebrochen." Diese Vorgangsweise sei in der ersten Phase angesichts der internationalen Entwicklung noch verständlich gewesen, müsse jetzt aber anders werden.

Die östereichischen Patientenanwälte dokumentieren derzeit gerade für das Gesundheitsministerium 200 Beschwerdefälle im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Darunter gebe es auch "ganz klare Verdachtsmomente, dass möglicherweise medizinische Behandlungsfehler vorgefallen sind, weil eine notwendige Betreuung und Behandlung nicht zeitgerecht, sondern verzögert durchgeführt wurde". Dies könnte dazu geführt haben, dass die Folgen der Operation schwerwiegender waren.

Drei Problemfelder

Drei Punkte seien den Patientenanwälten besonders negativ aufgefallen, sagte Bachinger:

- Das Entlassungsmanagement, also die Unterstützung beim Übergang vom Spitalsaufenthalt zur Betreuung zuhause: "Das wurde von heute auf morgen über Bord geworfen. Wir haben Fallgeschichten von Patienten und Angehörigen. Die Patienten wurden von heute auf morgen vor die Tür gesetzt, ohne dass irgendeine Form von Entlassungsmanagement durchgeführt worden ist."

- In psychiatrischen Abteilungen habe es massive Einschränkungen des Angebotes gegeben. "Jetzt frage ich mich, wo braucht man im psychiatrischen Bereich Betten für Intensivkranke, oder wo sind da Intensivmediziner tätig?" Da seien einige Puntkte, denen man noch nachgehen müsse, warum hier so ein starkes Rückfahren des Betriebes stattgefunden hat.

- Der Ambulanzbetrieb: "Hier gab es ganz starke Einschränkungen, z.B. bei Diabeteskranken. Oder Schmerzambulanzen, da gab es von heute auf morgen Einstellungen, und das hat für viel Leid bei den Patienten gesorgt."