"Patienten Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 ungehindert ausgesetzt"

15 Ärztinnen und Ärzte warnen in einem offenen Brief an die Österreichische Ärztekammer davor, dass seit dem Wegfall der offiziellen Schutzmaßnahmen im medizinischen Bereich Patientinnen und Patienten, inklusive vulnerable Personen, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in Spitälern, dem "Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 "ungehindert ausgesetzt" sind: "Viele Menschen haben keine Möglichkeit, sich verlässlich zu schützen, und werden, im Rahmen des Gesundheitswesens, zu einer möglicherweise folgenschweren Covid-19-Infektion gezwungen."