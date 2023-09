Corona-Herbst: Impfgremium gibt neue Empfehlungen heraus

Die Europäische Kommission hat am Freitag den aktualisierten Corona-Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Er soll in den Impfkampagnen der EU-Länder in diesem Herbst gegen die dominierende Variante Omikron XBB.1.5 eingesetzt werden.

Der Impfstoff Comirnaty ist die dritte angepasste Impfung, die in der EU eingesetzt wird. Die Pharmaunternehmen Moderna und BionTech/Pfizer hatten zuvor bereits Impfstoffe hergestellt, die zusätzlich entweder gegen Omikron-Varianten BA.1 oder gegen Omikron BA.4/BA.5 gerichtet sind, sogenannte bivalente Impfstoffe.

Die Kommission genehmigte die Verwendung des neuesten Biontech-Impfstoffs nun für Erwachsene, Kinder und Säuglinge ab sechs Monaten. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte Anfang dieser Woche grünes Licht für den Impfstoff gegeben: Sie empfiehlt eine Impfung mit dem aktualisierten Vakzin unabhängig von vorangegangenen Corona-Impfungen. Biontech und Pfizer hatten angekündigt, den Impfstoff unmittelbar nach der Zulassung an die EU-Staaten liefern zu können.

Auch andere großen Pharmafirmen – allen voran Moderna, aber auch Novavax – haben ihre Impfstoffe in den vergangenen Monaten an Omikron-Subtypen aus der XBB-Familie angepasst. Anders als Biontech müssen sie noch auf eine Zulassungen dafür warten.

Schutz für Risikogruppen

Das Nationale Impfgremium (NIG) hat seine Impfempfehlungen für den Herbst direkt im Anschluss an die Zulassung des neuen Biontech-Impfstoffs aktualisiert. Im kommenden Herbst wird demnach nur mehr eine Impfung empfohlen.

Die österreichischen Expertinnen und Experten raten grundsätzlich Personen ab zwölf Jahren eine Impfung mit den neuen Corona-Variantenimpfstoffen an. Besonders empfohlen wird die Impfung Personen ab dem Alter von 60 Jahren, mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie medizinischem Gesundheitspersonal. Auf individuellen Wunsch ist die Impfung weiterhin bereits ab dem vollendeten 6. Lebensmonat möglich.

Für den bestmöglichen Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 ist im kommenden Herbst eine Impfung ausreichend – unabhängig davon, ob bereits eine Grundimmunisierung erfolgt ist. Auch bisher ungeimpfte Personen gelten also mit einer Impfung mit einem angepassten Variantenimpfstoff als ausreichend geschützt.

Impfstoff trifft bald in Österreich ein

Der an XBB.1.5-Varianten angepasste Impfstoff wird bereits kommende Woche in Österreich erwartet. Er wird anschließend an die jeweiligen Bundesländer ausgeliefert. Impfungen sind bei zahlreichen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten verfügbar, teilweise auch bei öffentlichen Impfstellen von Städten und Gemeinden.