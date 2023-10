Nobelpreis-Reaktionen: "Vielleicht der größte Erfolg der letzten Jahre"

In der Vergabe des Medizin-Nobelpreis 2023 an die beiden mRNA-Forscher Katalin Karikó und Drew Weissman sahen am Montag viele Wissenschafter ein deutliche Signal für die Weiterenwicklung jener Technologie, die die Entwicklung einer Impfung gegen das Covid-Virus erst ermöglichte. Gewürdigt wurde auch der Forschergeist der beiden, die über Jahrzehnte an ihr Thema glaubten und ihm trotz Widerständen treu blieben.

Beide sind "wahnsinnig gute Wissenschafter, man hätte schwierig bessere Kandidaten finden können", betonte der österreichische Virologe Florian Krammer, der an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Spital in New York forscht. Gegenüber der APA betonte er, die Wichtigkeit der Technologie-Grundlagen für die Impfung durch die Modifikation der RNA. "Das ist aber nicht das Ende der Geschichte." Vor allem im Bereich der Krebstherapien "tut sich wahnsinnig viel. Ich glaube, dass da noch sehr viel kommt, und die beiden haben das ermöglicht".