Neuer Therapieansatz: Revolution gegen hohes Cholesterin

Der neue Wirkstoff setzt an einem Protein namens PCSK9 an, das am Fettstoffwechsel beteiligt ist und LDL-Cholesterin im Blut erhöht. „Der Ansatz des Medikaments ist, die Produktion dieses Proteins zu verhindern“, sagt Walter Speidl von der Klinischen Abteilung für Kardiologie, MedUni Wien. Die sogenannte siRNA enthält die gegenteiligen Nukleinsäuren. „Dadurch wird die körpereigene RNA gelöscht, das Protein wird nicht mehr in der Leber produziert.“ Das sei der umgekehrte Effekt der Covid-Impfstoffe, wo der Körper durch die RNA in der Impfung im Oberarmmuskel selbst das Spike-Protein des Corona-Virus produziert. So wird das Immunsystem zur Bildung von Antikörpern angeregt.