Cholesterin und Co.: Wenn hohe Blutfettwerte unerkannt bleiben

35 Jahre jung, sehr sportlich, schlank, ernährungsbewusst, Nichtraucher. Kein Bluthochdruck. „Erleidet so ein Mann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, ist die Fassungslosigkeit bei Angehörigen und Ärzten besonders groß“, sagt der Atheroskleroseforscher und Stoffwechselexperte Helmut Sinzinger, Präsident der „Gesellschaft der Ärzte in Wien / Billrothhaus“.

Risikofaktor Vererbung

In so einem Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Vererbung eine Rolle gespielt hat: Mehr als 80 Prozent dieser frühen Gefäßerkrankungen treten in weniger als 20 Prozent der Familien auf. Genetische Ursachen sind dann verantwortlich dafür, dass das LDL-Cholesterin („familiäre Hypercholesterinämie“) oder das Lipoprotein(a) deutlich erhöht sind. „Es ist ja schon das Cholesterinbewusstsein gering in Österreich. Aber Cholesterin wird bei Blutuntersuchungen heute standardmäßig untersucht. Das Lp(a) wird hingegen völlig ignoriert und kaum gemessen.“

Deshalb organisiert die Gesellschaft der Ärzte am 6.6. die Aktion „Rettet die Enkel“ zur kostenlosen Messung von Cholesterin und Lipoprotein(a) (siehe unten).