Neue WHO-Richtlinie: Was es bei Zahnarztbesuchen zu beachten gilt

Weit offene Münder, spritzende Speichelflüssigkeit, Körperkontakt: Zahnmedizinische Praxen gelten seit Beginn der Corona-Pandemie in puncto Infektion als gefährliche Umgebungen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dies nun in einer Aussendung erneut in Erinnerung gerufen – und Richtlinien für den Besuch beim Zahnmediziner herausgegeben.

Zahnärztliche Leistungen sind von der aktuellen globalen Gesundheitskrise am stärksten betroffen, betont die WHO. Es sei in den vergangenen Monaten zu massiven Beeinträchtigungen gekommen. Viele Praxen hätten aufgrund der Infektionsgefahr nur eingeschränkt den Betrieb weitergeführt oder diesen zeitweise komplett eingestellt.