Neue Therapie-Option gegen Birkenpollen: Tablette statt Impfung

Wer alljährlich im Frühling von Pollen-Allergien geplagt wird, mag jetzt, wenn im nahenden Hochsommer die Baum- und Gräserpollen-Belastungen endlich vorbei sind, wohl kaum an diese Zeit denken. Überhaupt, da im Frühling 2020 vor allem die Birke besonders intensiv stäubte. Dennoch kann es gerade jetzt sinnvoll sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Um nicht nur die Symptome wie Augenjucken, rinnende Nase und Niesen zu bekämpfen, sondern das überschießende Immunsystem an die harmlosen Pollen zu gewöhnen, setzen Allergologen schon längere Zeit auf die sogenannte allergen-spezifischen Immuntherapie genannt.

Es ist auch als „Allergieimpfung“ oder „Hyposensibilisierung“ bekannt. Damit könne die Lebensqualität der Betroffenen langfristig verbessert werden. Und diese Behandlung sollte in der allergiefreien Zeit - also im Sommer und Herbst - gestartet werden. Mittels regelmäßiger Injektionen mit steigender Pollen-Dosis wird das Immunsystem des Allergikers nach und nach an die Pollen gewöhnt.