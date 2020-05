Heuschnupfen lindern: Alternativ-Tipps im Check

Die Zeit von Hasel und Birke ist außer in vereinzelten Lagen schon vorbei, zum Verdruss vieler Allergiker blühen jetzt allerdings viele Gräser.

Jeder fünfte Österreicher leidet im Laufe seines Lebens unter Allergiesymptomen – Tendenz steigend. Bei dieser Art der Überreaktion des Immunsystems werden durch Pollenkontakt entzündungsfördernde Botenstoffe wie Histamin freigesetzt. Histamin ist für die typischen Symptome wie laufende Nasen, Niesattacken oder tränende Augen mitverantwortlich.

Was also tun, um die leidige Allergie zu mildern? Wer im Internet Hilfe sucht, wird sofort mit einer Vielzahl an Tipps konfrontiert. Immer wieder ist zu lesen, dass histaminreiche Nahrungsmittel wie Rotwein oder Tomaten zu meiden sind, um den Körper nicht zusätzlich mit Histamin zu überschütten.