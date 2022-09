Neue Omikron-Subvariante BJ.1: Wird sie sich in Österreich ausbreiten?

Bisher sind international nur wenige Fälle von BJ.1 aufgetreten. In Österreich ist weiterhin die Omikron-Subvariante BA.5 dominant. Dem bisher letzten Varianten-Report der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge ließen sich in der Kalenderwoche 36 (5. bis 11. September) von 28.942 behördlich bestätigten Corona-Infektionen beim Sequenzieren 6.202 BA.4/BA.5 zuordnen.

Anstieg der Fallzahlen

Gegenwärtig ist in Österreich ein leichter Anstieg der Fallzahlen in allen Altersgruppen zu bemerken, wobei das insbesondere die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen betrifft. "Inwiefern der Anstieg der Fallzahlen auf ein verändertes Testverhalten, das Ferienende oder epidemiologische Gründe zurückgeführt werden kann, ist noch unklar", teilte die Gecko-Kommission mit. Was die Impfstoffe zum Schutz vor Covid-19 betrifft, wird die mRNA-Technologie weiter als die ausgereifteste Technologie betrachtet. Dies und die enorm rasche Skalierbarkeit großer Impfstoffmengen spricht nach Einschätzung der Gecko-Expertinnen und -Experten dafür, dass sie beim Immunisieren die führende Technologie bleiben wird, zumal sich die Impfstoffe rasch an neue Varianten anpassen lassen.