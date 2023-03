Neue Hoffnung für die Behandlung von Masern

Schweizer Forschende haben das Andock-Protein des für Hunde tödlichen Staupe-Virus bestimmt. Damit ist laut den Forschenden der Grundstein für die Entwicklung eines Medikaments gegen das Staupe-Virus gelegt. Der Ansatz kann auch zur Bekämpfung des ähnlichen Masernvirus genutzt werden. Ein maßgeschneiderter Wirkstoff könnte das Andock-Protein gezielt blockieren und so das Eindringen des Virus in die Wirtszelle verhindern, hieß es in einer Mitteilung der Universität Bern.