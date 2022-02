Nervenstimulation hilft Gelähmten wieder zu gehen

"Traum wurde wahr"

"Die ersten Schritte waren unglaublich, für mich wurde ein Traum wahr", sagte Roccati. Er genieße es, mittlerweile wieder Stiegen steigen und in der Dusche stehen zu können. "Wenn ich bei meiner Arbeit mit Klienten spreche, verwende ich die Neuro-Stimulation, stehe auf und kann mit ihnen Angesicht zu Angesicht reden", so der Italiener. Außerdem würde er teilweise wieder seine Beine spüren, und fühlen, wie sie sich bewegen.

Die Probanden können ihre Muskeln nicht bewusst ansteuern, auf Computertablets müssen sie die jeweilige Tätigkeit auswählen, für die ihre Rumpf- und Beinmuskeln angeregt werden sollen, zum Beispiel: Aufstehen, Gehen, Schwimmen und (Drei-)Radfahren. Es sendet die entsprechenden Anweisungen kabellos an den Impulsgeber in ihrem Bauch. "In Zukunft soll dies mit einem handlicheren Gerät wie einem Mobiltelefon oder einer Smartwatch funktionieren", erklärte Courtine.

Weil die Rückenmarks-Anatomie bei den Patienten sehr unterschiedlich ist, wolle man etwa ein Dutzend verschiedene Elektroden-Anordnungen entwickeln, damit für jeden eine passende verfügbar ist, sagte Bloch. Die Software für die Anregung der Muskeln wiederum passt sich teils selbst mithilfe von "Künstlicher Intelligenz" an, um möglichst effektive Bewegungen zu erzielen.

"Die Elektroden aktivieren das Rückenmark so wie es das Gehirn natürlicherweise machen würde", so Courtine in einer Aussendung des EPFL. Die Gangbewegungen sehen jedoch noch bei weitem nicht natürlich aus, aber immerhin gewährleisten sie den Probanden eine von Geländern und Rollatoren gestützte Fortbewegung. Sie können an der Bar stehen, um mit den Forschern ein Glas zu trinken, und Freizeit-Aktivitäten wie Schwimmen und Liege-Dreirad fahren genießen. Nach fünfmonatiger Neurorehabilitation und viel Training legt Michel Roccati mittlerweile einen Kilometer mit Elektrostimulation und Gehhilfe am Stück zurück.

"Die Ausdauer der Patienten ist schon beeindruckend - sowohl bezüglich der erreichten Gehstrecke als auch bezüglich des Trainingsablaufes", erklärte der nicht an der Studie beteiligte Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Querschnittsgelähmte am Klinikum Bayreuth, Rainer Abel, in einer Aussendung des Science Media Center (SMC). Auch wenn es aufgrund der Komplexität der Störungen des Nervensystems nicht die 'eine' Methode zur Behandlung von Querschnittlähmungen geben werde, seien die Ergebnisse "sehr ermutigend und werden sicher ihren Platz in der Therapie finden". Der erreichte Gang sei allerdings "immer noch kein Ersatz für den Rollstuhl. Dies betrifft sowohl die erreichten Strecken als auch die Geschwindigkeit und den notwendigen Energieeinsatz", so Abel.