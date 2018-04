Nach Outing: Warum Conchita mit HIV normal lebt

Seit vielen Jahren sei ihr Virenstatus „unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze“, schrieb Conchita Wurst in ihrem HIV-Outing Sonntagabend im Social Media-Portal Instagram. Was das genau heißt, erklärt Wolfgang Wilhelm, Obmann der Aidshilfe Wien: „Es zirkulieren so wenige Viren in den Körperflüssigkeiten des Betroffenen, dass sie nicht mehr nachweisbar sind. Und es heißt, dass diese Person nicht mehr infektiös ist.“

Dass die Gewinnerin des Song Contest 2014 jetzt ihre Erkrankung öffentlich macht, rückt den Blick auf eine noch immer gefährliche Erkrankung, ganz abseits von bunter Party ( Life Ball) oder Bewusstseinskampagnen (Welt-Aids-Tag am 1. Dezember). „Wir haben noch immer viele Klienten, die an der Diagnose zerbrechen. Da ist ein gutes Vorbild hilfreich.“

Vom Todesurteil zur chronischen Erkrankung

Eine HIV-Infektion ist längst kein Todesurteil mehr wie in den 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre. „Heute ist es eine Erkrankung wie jede andere auch, mit guter Lebensqualität und Lebenserwartung“, sagt Aids-Experte Norbert Vetter. Wenn sich Prominente outen, könne das helfen, Angst und Fehlinformationen in der Bevölkerung zu minimieren. Ähnlich sieht es Univ.-Prof. Armin Rieger, Leiter der HIV-Ambulanz im Wiener AKH (MedUni Wien). „Promi-Outings tragen eine Botschaft in sich. Sie zeigen, dass eine Therapie gut zu managen ist, dass man dennoch attraktiv und erfolgreich sein kann sowie seinen Teil für die Gesellschaft leistet.“