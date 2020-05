Aids: "Mich wird’s schon nicht treffen"

Auch bei den besten Präventionskampagnen werde es immer Menschen geben, die kein Kondom verwenden, sagt Life-Ball-Gründer Gery Keszler. Deshalb sei es wichtig, sich regelmäßig untersuchen zu lassen – „so wie bei einer Gesundenuntersuchung“. – Doch diese Tests und entsprechende Angebote müssten zielgerichtet erfolgen, betont Isabell Eibl von der Aidshilfe. Eine großflächige Testung der Allgemeinbevölkerung Österreich sei nicht effektiv.

Das wird auch in einer Studie des Ludwig Boltzmann Institutes für „Health Technology Assessment“ festgestellt: Demnach ist Österreich europäischer Spitzenreiter bei HIV-Tests: Auf 1000 Einwohner werden 99 Tests durchgeführt, in Frankreich etwa sind es 77, in Belgien 60. Die Mehrheit dieser Tests dürfte in Krankenhäusern veranlasst werden. Da in Österreich aber nur 0,1 Prozent der Bevölkerung mit dem HI-Virus infiziert sind, wird laut internationalen Empfehlungen eine breite HIV-Testung der Allgemeinbevölkerung nicht empfohlen. Viele Experten halten es für besser, mehr Testangebote für Risikogruppen – z. B. mit riskantem Sexualverhalten – anzubieten.