Tabuthema HIV-Diagnose: Nicht nur Conchita wurde erpresst

Andere Stars, die sich angesteckt haben

Auch Promis wie Basketballstar Earvin "Magic" Johnson machten ihre Infektion öffentlich. Johnson erklärte 1991, HIV-positiv zu sein, Schauspieler Danny Pintauro outete sich erst vor Kurzem in der Oprah Winfrey Show, " No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa wollte ihre Erkrankung eigentlich geheim halten, wurde aber über Medien geoutet und "Frankie Goes To Hollywood"-Sänger Holly Johnson machte seine Infektion selbst publik.