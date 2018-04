Conchita Wurst erklärt: "Bin HIV-positiv"

Die Sängerin wollte bis dato unter anderem deshalb nicht damit an die Öffentlichkeit gehen, um ihre Familie, die von Anfang an Bescheid wusste, zu schützen. „Coming-out ist besser als von Dritten geoutet zu werden. Ich hoffe, Mut zu machen und einen weiteren Schritt zu setzen gegen die Stigmatisierung von Menschen, die sich durch ihr eigenes Verhalten, oder aber unverschuldet mit HIV infiziert haben.“ Auch ihre Freunde sind, wie sie selbst sagt, von Anfang an voll und ganz zu ihr gestanden.

„An meine Fans: Die Information über meinen HIV-Status mag neu für euch sein– mein Status ist es nicht! Es geht mir gesundheitlich gut und ich bin stärker, motivierter und befreiter denn je. Danke für eure Unterstützung.“ Und diese wird sie sicher bekommen, alleine eine Stunde nach der Veröffentlichung ihres Statements, haben über 10.000 Leute ihr Post geliket.

Derzeit steckt sie mitten in den Vorbereitungen für die ORF-Moderation des „Amadeus Austrian Music Award“ am 26. April und sie arbeitet auch noch gemeinsam mit den Wiener Symphonikern an ihrer neuen CD „From Vienna with Love“ (erscheint am 20. Oktober).