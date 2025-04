Misophonie: Wenn Geräusche Gewaltfantasien auslösen

Unter Misophonie versteht man eine Überempfindlichkeit gegenüber Lauten. Wortwörtlich aus dem Griechischen übersetzt bedeutet der Begriff so viel wie "Hass auf Geräusche" . Wobei sich die negativen Empfindungen "nicht gegen alle Geräusche gleichermaßen, sondern gegen klar abgegrenzte richten", erklärt Johannes Lanzinger , Klinischer und Gesundheitspsychologe in der auf Phobien spezialisierten Wiener Praxis Phobius. "Gemein ist ihnen, dass sie von Menschen verursacht werden, zum Beispiel Ess- und Kaugeräusche, Schniefen oder auch das Umrühren des Löffels in einer Kaffeetasse."

Brandenberger kennt den selektiven Charakter der Misophonie. "In der Arbeit hat mich mal das Tastaturtippen eines bestimmten Kollegen rasend gemacht – die Tippgeräusche der anderen waren kein Problem", schildert die frühere Hotelmanagerin. "Das eigene Tippen oder Schmatzen macht Misophonikern meist nichts aus, was darauf hindeutet, dass es um das Gefühl des Ausgeliefertseins geht", sagt Lanzinger. Auch die emotional aufbrausende Reaktion sei ein Indiz, dass "versucht wird, Kontrolle zurückzugewinnen".

In dieser Zeit wurden auch andere Geräusche für Brandenberger unerträglich. "Ich begann, mich zurückzuziehen, bin kaum noch mit Freundinnen essen gegangen – ich habe mich total dafür geschämt, dass ich so ungut auf andere reagiere."

Gene bis traumatische Ereignisse

Über die Entstehung ist vieles unklar. "Wir gehen von einer genetischen Komponente aus", sagt Lanzinger, "wahrscheinlich spielen Lernmechanismen und traumatische Erlebnisse eine Rolle". Dass Misophonie heute häufiger auftritt als früher, kann der Psychologe nicht bestätigen: "Wir werden immer besser darin, solche Phänomene zu benennen, deswegen scheint es vielleicht so, als wären mehr Menschen betroffen."

Leichtere Formen verschwinden oft von selbst bzw. treten phasenhaft verstärkt auf. "Vor allem in belastenden Lebensphasen mit viel Stress, Veränderung oder Schicksalsschlägen, tritt es intensiver auf", sagt Lanzinger. Eine Therapie zielt darauf ab, Betroffenen Stressbewältigungsstrategien und Entspannungstechniken näherzubringen. Ein wichtiger Teil der therapeutischen Arbeit ist, das Vermeidungsverhalten – viele Betroffene meiden bekannte Triggergeräusche aus Angst – abzubauen. "Weil damit die Fähigkeit, mit dem Auslöser umzugehen, abgebaut wird."

Im geschützten Rahmen werden Patientinnen und Patienten ermutigt, sich Geräuschen zu stellen und einen Umgang damit einzuüben.

An stressigen Tagen beäugt Isabell Brandenberger das Chipssackerl nach wie vor mit leichtem Argwohn. "Dann rufe ich mir in Erinnerung, dass es mir, wenn ich in Italien am Meer sitze und es Chips zum Aperol gibt, total egal ist."