Somatoforme Störung: "Die Schmerzen sind resistent gegen alle Behandlungen"

"Es ist eine absurde Geschichte", beginnt Wolfgang E. seinen langen Weg zur Diagnose "somatoforme Störung" zu erzählen. Ihren Lauf nahm sie am 24. Dezember 2015: "Da bin ich aufgewacht und hatte keine Kraft mehr im rechten Arm", erinnert sich der heute 63-jährige Wiener. Dazu gesellten sich in den Folgejahren teils unerträgliche Schmerzen. "Als vor zwei Jahren die Schmerzen in die Beine wanderten, war das der Gipfel der Absurdität."

Als mögliche Ursache seiner chronischen Schmerzzustände stand eine Nervenentzündung im Raum. "So richtig bestätigt hat sich das nie", sagt der pensionierte Rettungssanitäter.

Rätselraten um die Ursache der Schmerzen von Wolfgang E.

Dutzende Untersuchungen bei Fachärzten und stationäre Aufenthalte in spezialisierten Zentren ließ Wolfgang E. in den vergangenen Jahren über sich ergehen. "Die Schmerzen sind resistent gegen alle Behandlungen, der Verlauf hat alle Ärzte ratlos hinterlassen."

Wenn Menschen unter Beschwerden leiden, für die sich keine klaren körperlichen Ursachen finden, kann eine somatoforme Störung dahinterstecken, weiß Michael Bach, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin.