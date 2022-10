Menopause: Acht von zehn Frauen sehen Ehe belastet

Bis vor Kurzem wurden die Wechseljahre fast ausschließlich negativ gesehen, mit Falten und Altsein assoziiert. Doch das Image ändert sich, auch dank prominenter Frauen, die ihre Wechseljahre (samt eventueller Probleme und körperlicher Veränderungen) publik machen. „Ich lehne die Vorstellung ab, dass die Wechseljahre das Ende des Lebens bedeuten. Nur weil es das Ende des reproduktiven Lebens ist, heißt das nicht, dass man unsichtbar oder irrelevant ist“, betonte kürzlich etwa die Schauspielerin Naomi Watts in Today. Das Thema erlebe jede Frau „irgendwann in ihrem Leben“, natürlich auf unterschiedliche Weise. Bei der heute 54-Jährigen begannen die hormonellen Veränderungen bereits mit Mitte 30. Das habe sie in „furchtbare Panik“ versetzt.

Sie entschied sich für einen anderen Umgang. „Warum sollte man nicht das Beste daraus machen, was möglich ist", fragt sie. In die Entwicklung ihrer neuen Menopause-Kosmetik-Linie „Stripes" flossen eigene Erfahrungen ein. „Das größte Problem für mich war trockene Haut", gesteht die Schauspielerin. Gerade in ihrer Branche werde das Älterwerden häufig als Problem gesehen – sogar als schwierig, es positiv zu sehen. Watts plädiert dafür, „es so zu sehen, wie es ist: Als den Beginn eines neuen Abschnitts".