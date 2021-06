Hormonfrei durch die Menopause: Worauf Sie achten sollten

Was passiert während der Wechseljahre?

Naturbedingt erlebt jede Frau in ihrem Leben mehrere Phasen hormoneller Umstellungen. Ungefähr um den 50. Geburtstag – teils auch deutlich früher oder später – läutet die Menopause bei vielen Frauen das Ende der natürlichen Fruchtbarkeit ein. Die Eierstöcke bilden immer weniger weibliche Geschlechtshormone, also Östrogen und Progesteron, was zu hormonellem Ungleichgewicht führt. Es beginnt eine Art „zweite Pubertät“, die keinesfalls eine Krankheit ist, aber dennoch für viele Frauen belastende Symptome mit sich bringt. Diese können Sie mit hormonfreien Produkten wie etwa Femalen® forte lindern.