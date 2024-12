Probleme durch Arzneimittel: Was eine genaue Analyse verbessern kann

Wofür nehme ich meine unterschiedlichen Medikamente eigentlich? Wann sollte ich sie nehmen? Und könnte es Wechselwirkungen geben? "Nur 50 Prozent aller Patientinnen und Patienten in Österreich nehmen ihre Medikamente richtig ein. Das ist ein eher erschütternder Wert", sagte am Mittwoch Raimund Podroschko, erster Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer.

Zu Beginn gab es durchschnittlich 16 arzneimittelbezogene Problem e pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer. Am häufigsten waren Wechselwirkungen, dass etwa bestimmte Medikamentenkombinationen die Neigung zu Blutungen erhöhen oder den Blutdruck zu stark absenken, so Schörgenhofer. Auch Anwendungsfehler (etwa bei der Dosierung oder dem Einnahmezeitpunkt) wurden festgestellt.

In die Studie unter der Leitung des Klinischen Pharmakologen Christian Schörgenhofer, Leiter der Arzneiambulanz an der MedUni Wien, wurden in 14 Wiener Apotheken 200 Personen (Durchschnittsalter 70 Jahre) einbezogen, die täglich acht oder mehr Medikamente einnehmen: Im Schnitt waren es 13 Medikamente pro Person.

Schörgenhofer verwies auf eine Studie aus Australien, bei der eine solche Medikationsanalyse unmittelbar nach Krankenhausentlassungen durchgeführt wurde. "Im Spital wird oft sehr viel umgestellt bei den verordneten Medikamenten." Danach kennen sich die Leute schlecht aus, es kommt zu Einnahmefehlern. "Durch eine Medikationsanalyse konnten die Wiederaufnahmen ins Spital stark gesenkt werden."

Podroschko betonte, dass es nicht um eine Kontrolle der Ärztinnen und Ärzte gehe, sondern um "die bestmögliche Unterstützung" der Therapie: "Ich gehe dabei Medikament für Medikament durch – auch jene rezeptfreien, die für Nebenwirkungen relevant sein können. Die Hälfte bis zu zwei Drittel des Gesprächs bestehen darin, dass ich den Patienten näherbringe, was ihnen der Arzt verordnet hat. Und ganz am Schluss schaue ich mir Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Doppelmedikationen an. Gerade älter Menschen sind durch die Fülle an Arzneimitteln, die oft gleich, dann aber auch wieder anders aussehen, überfordert und verlieren den Überblick."

Das Ergebnis der Analyse werde schließlich in einem allgemeinverständlichen Patientenbrief zusammengefasst. Auch die behandelnden Ärzte könnten so einen besseren Überblick über die Gesamtmedikation erhalten.