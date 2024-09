Werden zu viele Antibiotika und Beruhigungsmittel verschrieben?

Kann weniger mehr sein? Wenn sich die Ethnologin und Politikwissenschafterin Janina Kehr, Professorin für Medizinanthropologie und Global Health an der Universität Wien, diese Frage stellt, dann bezieht sie diese ganz konkret auf die Verschreibung bestimmter Medikamente in Wien - und zwar Antibiotika und Benzodiazepine (Schlaf- und Beruhigungsmittel). Kehr leitet gemeinsam mit ihrer Kollegin Lisa Lehner sowie Igor Grabovac von der MedUni Wien ein großes, vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds WWTF gefördertes Projekt. „Wir sehen uns an, wie Antibiotika und Benzodiazepine in Wien verschrieben und konsumiert werden“, sagt Janina Kehr in der neuesten Ausgabe des Wissenschaftstalks „Spontan gefragt“ auf KURIER.TV. „Und wir stellen uns die Ausgangsfrage, kann es besser sein, wenn man weniger verschreibt?" Die Sendung entsteht in Kooperation mit dem WWTF.