Immer mehr Masernfälle: Fünf Mythen zur Erkrankung und Impfung

Ein Ende ist derzeit nicht abzusehen: "Masern in Österreich - 2024 schon mehr als 50 bestätigte Fälle, weitere derzeit in Abklärung“, schrieb am Freitag die Virologin Judith Aberle von der MedUni Wien auf der Plattform X (früher Twitter). Mittlerweile sind bereits mindestens bestätigte 55 Fälle seit Jahresbeginn, die Zahl der Verdachtsfälle stieg bereits auf 100 - der KURIER berichtete. Bereits 2023 war Österreich mit 186 Fällen nach Rumänien von der zweithöchsten Masernhäufigkeit in Europa betroffen.

Auch in vielen anderen europäischen Ländern wird derzeit ein „drastischer Anstieg“ an Infektionen registriert, schrieb kürzlich das Wissenschaftsmagazin Nature.

„Das sind die Folgen von Impflücken, die sich während der Pandemie noch vergrößert haben“, sagt der Grazer Kinder- und Jugendarzt Hans Jürgen Dornbusch, Impfreferent der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ). Um die Masern langfristig auszurotten, ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent (mit zwei Impfungen) notwendig. "Die erreichen wir in Österreich aber nicht, besonders bei Kleinkindern und jungen Erwachsenen haben wir erhebliche Lücken, insgesamt sind nur etwas über 80 Prozentder impfbaren Bevölkerung mit zwei Impfungen ausreichend geschützt.“

Exakte Zahlen gibt es aus der Steiermark: Dort waren 2022 86 Prozent der 3- bis 6-Jährigen und 82 Prozent der 9- bis 14-Jährigen zwei Mal geimpft.

Gleichzeitig kursieren zahlreiche Fehlmeinungen und Mythen über die Erkrankung und die Impfung. Ein Überblick.